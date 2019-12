Madické Niang aux Sénégalais : « Je sais que vous me portez tous dans vos cœurs »

L’année 2019, tire sa révérence pour laisser sa place à une nouvelle année : 2020. Ce fut une année chargée de symboles et pleine de souvenirs. Nous les portons fièrement avec l’honneur de les avoir vécus à vos côtés.







Cette année, nous avons eu à relever beaucoup de défis, en nous mettant à votre service exclusif avec un engagement patriotique sincère. Vous m’avez particulièrement honoré en décidant que j’étais digne de briguer la charge de Président de la République en m’accordant un grand nombre de parrainage. Je sais que vous me portez tous dans vos cœurs mais sachez que vous êtes tout aussi profondément ancrés dans le mien.



Une nouvelle année s’annonce avec son lot de défis, tous plus importants les uns que les autres, que nous devons relever ensemble. Voilà pourquoi, je saisis cette occasion de fêtes de fin d’année, pour vous renouveler mes vœux, les meilleurs et mon engagement à être de plus en plus au service exclusif du peuple sénégalais conformément au « ndigeul » de Serigne Mountakha MBACKE.





Que cette nouvelle année soit, pour nous tous, une année de paix, de santé, et de prospérité.



Bonne et heureuse année 2020.



JAMM AK XEWEL ! DEWENETI !



Président Madické Niang