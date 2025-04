Mafia des fonds Covid-19- Demba Tandian , Baba Hamdy, entre autres déférés, bénéficient d'un retour de parquet

Selon des informations de dakarposte, le groupe tombé dans la nasse de Dame concernant ce qu'il est convenu d'appeler le scandale des fonds Covid-19, déféré, a bénéficié d'un retour de parquet .



Parmi eux, Demba Tange Tandian, Sadya Guèye, Baba Hamdy, et plus d'une dizaine de mis en cause .



L'enquête confiée la Division des Investigations Criminelles se poursuit.







Nous y reviendrons...