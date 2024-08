Magal 2024: Serigne Mountakha Mbacké appelle les chauffeurs à la prudence sur les routes

Et pour ce grand événement religieux qui draine, chaque année, des millions de fidèles dans la capitale du mouridisme, il a, par la voix de son porte-parole, appelé les chauffeurs à la prudence, non sans rappeler, pour le regretter, que 23 morts ont été déplorés lors de la précédente édition.



« Nous savons que c’est le Bon Dieu qui arrache la vie à qui Il veut et quand Il le souhaite, mais il y a de ces accidents, on ne peut ne pas indexer le comportement humain. Les chauffeurs doivent faire beaucoup d’attention sur les routes.

J'invite tout le monde à la sérénité et au sens de responsabilité afin de passer le Magal en toute quiétude », a lancé le marabout, dont les propos ont été rapportés par Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké.







































































































rewmi