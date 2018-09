Magal Serigne Abdou Khadre : Macky sollicite des prières pour une présidentielle apaisée

Le ministre des Sports, Matar Ba, était, ce vendredi, à la tête de la délégation gouvernementale venue à la cérémonie officielle du Magal de Serigne Abdou Khadre Mbacké, présidée par Serigne Cheikh Abdou Khadre, khalife de la famille du quatrième khalife général des Mourides. Le chef de l'Etat dont l'adresse a été délivrée par le maire de Fatick, a renouvelé son allégeance à Serigne Mountakha Bassirou Mbacké auprès de qui il a sollicité des prières pour une élection présidentielle apaisée.

Aussi, Macky Sall a demandé au khalife des Mourides de formuler des prières pour qu’il puisse achever ses chantiers et projets pour la ville de Touba. Sollicitant également des prières pour un bon hivernage et pour l'émergence du Sénégal, le Président Macky Sall a adressé ses remerciements à Serigne Cheikh Abdou Khadre Mbacké et son frère Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, le porte-parole du khalife général des Mourides.

Entre autres personnalités venues à Touba les ministres Ndeye Saly Diop Dieng, Mame Thierno Dieng, Abdou Ndéné Sall, Cheikh Mbacké Sakho, la conseillère Aïda Sougou, le Dg de la Sogip, Galo Ba, le gouverneur de Diourbel, Mouhamadou Moustapha Ndao.