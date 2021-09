Magal de Touba : 1 710 gendarmes, 1 599 personnes contrôlées et 250 interpellées pour diverses infractions

Pour la couverture sécuritaire du Magal de Touba qui se tiendra le 26 septembre 2021, la gendarmerie a engagé d’importants moyens humains et logistiques pour assurer la surveillance des axes routiers qui mènent à Touba et prévenir les atteintes aux personnes et à leurs biens.



Un dispositif composé de 1 710 gendarmes, 115 véhicules, 75 motos et 06 drones ont été déployés.







C'est ainsi que 1 599 personnes ont été contrôlées et 250 interpellées pour diverses infractions ; 7 311 véhicules contrôlés, 371 infractions relevées, 152 véhicules immobilisés, 157 permis saisis et la somme de 2 480 000 Fs CFA perçus au titre des amendes forfaitaires.



Par ailleurs, le général de division, Haut-Commandant de la gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire, a effectué un déplacement au poste de commandement opérationnel, pour vérifier le dispositif déployé sur le terrain.



Une visite de courtoisie au khalife général des mourides a suivi l’inspection du haut-commandant, au cours de laquelle la contribution de la gendarmerie pour le Magal a été remise et qui comprenait des gels hydroalcooliques, des masques et de l’eau", lit-on dans une note.



Avec la persistance de la pandémie de la Covid-19 et du contexte hivernal dans lequel le Magal se déroule, la gendarmerie invite les fidèles au respect des règles de la circulation routière et à l’application des gestes barrières.