Magal de Touba - Le spectre des inondations hante le sommeil des populations de Touba Bagdad

"Avec une seule motopompe la lutte contre les inondations s'avère compliquée", disent ces jeunes qui interpellent les autorités et les bonnes volontés.

Malgré tout, ils poussent un ouf de soulagement après avoir bénéficié d'une motopompe pour évacuer les eaux de pluie qui ont fini de rendre impraticables plusieurs artères de Touba Bagdad.



Mohamed Niang énumère les difficultés rencontrées par les populations en pareilles circonstances.

"On ne peut pas savoir combien de personnes empruntent cette route par jour. Ceux qui habitent ces quartiers périphériques éprouvent d'énormes difficultés pour se déplacer. Cet axe est impraticable et des cas d'avortement sont même constatés chez les femmes qui prennent les charrettes. Nous interpelons l'Ageroute pour la réfection de cette route chaotique après le magal. Et pourquoi pas mettre l'assainissement car il y'a des fosses septiques un peu partout. Si ce n'était pas la motopompe, ça allait être encore plus difficile avec le magal', expliquent Mohamed Niang et Baye Saliou Diop, membres de Pastef Bagdad qui ont salué l'engagement du député Cheikh Thioro Mbacké à soutenir les populations.

Cependant, Ils appellent autorités et bonnes volontés à mettre la main à la pâte afin de soulager les populations.



Aly Saleh