Magasin d'un chinois cambriolé : La BR de Keur Massar démantèle le gang

Un ressortissant chinois a été victime d'un cambriolage. Le magasin de L. Junbing a été visité par des malfaiteurs tard dans la nuit. Du matériel estimé à 1 154 000 F CFA et une somme d'argent de 50 000 F CFA ont été volés dans sa quincaillerie sise à côté de "Tollou Abdoulaye Wade".



Suite à la plainte déposée à la brigade de recherches de Keur Massar, le commandant et ses hommes ont réussi à identifier et arrêter un membre du gang, à la suite de l'exploitation des images des caméras de surveillance.



Sous le feu roulant des questions des enquêteurs, F. Nguer a fini par lâcher le morceau, en livrant l'identité de son acolyte L. Diouf et leur receleur C. A. K. D. Dème. Également, Nguer a emmené les hommes du major El Hadji Abdou Aziz Kandji dans la quincaillerie de C. A. K. D. Dème où leur butin a été bazardé à 35 000 F CFA.



Arrêtés dans le cadre de l'enquête, le receleur Dème et le deuxième cambrioleur L. Diouf sont passés aux aveux sur procès-verbal.



À l'issue de l'enquête diligentée par cette unité d’élite de la compagnie du 46e départemental du Sénégal, le trio incriminé a été présenté vendredi dernier au procureur de la République.





















































