Mahmoud Abbas a rencontré le pape François et le président italien

Le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a rendu visite au président italien Sergio Mattarella vendredi matin au palais du Quirinal à Rome.



Cette visite reflète les efforts diplomatiques de l'Autorité palestinienne dans les forums internationaux pour établir un État palestinien et mettre fin à l'occupation israélienne.



Le président italien s'est dit préoccupé par la situation en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est, où les colonies israéliennes sont en contradiction avec les résolutions des Nations unies et où il espère une solution fondée sur la coexistence de deux États.



Cette rencontre a précédé celle avec la Première ministre italienne, Giorgia Meloni.



Dans le même temps, le pape François a rencontré le Premier ministre intérimaire libanais, Najib Mikati, au Vatican.



Au cours de cette rencontre, le pape a souligné l'importance de la solidarité entre les responsables libanais, en particulier face aux crises politiques et économiques que traverse le pays.



Mahmoud Abbas avait lui aussi rencontré le pape François au Vatican jeudi, pour discuter de la situation humanitaire palestinienne.