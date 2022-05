Maillot LGBT : Y en a marre dénonce la « diabolisation » de Gana Guèye

Le mouvement Y en a marre s’est prononcé sur les attaques de personnalités politiques françaises, d’associations et militants de la cause LGBTQ+ à l'encontre de l'international sénégalais Idrissa Gana Guèye suite à un prétendu refus de prendre part au match de son club, le PSG, ce samedi, contre Montpellier.



A travers un communiqué, Aliou Sané & Cie apportent leur soutien « sans réserve » au milieu sénégalais et dénoncent « avec vigueur cette diabolisation dont il est victime ». Mieux, « Y en a marre engage également les autorités sénégalaises, en l’occurrence le Ministère des Sports et la Fédération sénégalaise de football, à apporter un soutien officiel à Gana Guèye dans ces moments difficiles », selon ledit communiqué.



Le mouvement citoyen de rappeler, dans la foulée, que « beaucoup de sportifs sont sanctionnés pour avoir manifesté un soutien au peuple palestinien persécuté. Aussi, dans presque tous les stades européens, des joueurs africains subissent tous les week-ends, des actes racistes sans qu'il n'y ait de réelles mesures ou sanctions à l'encontre des auteurs ».