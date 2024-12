Main basse sur l’héritage d’un diamantaire : le maire de Semmé Habibou Thimbo et sa cousine sous les verrous

C’est une affaire qui mêle famille, pouvoir et héritage, et qui secoue Semmé. Le maire de cette commune, Habibou Thimbo, également ancien président du Conseil d’administration de Dakar Dem Dikk et oncle de l’ex-président Macky Sall, a été arrêté ce week-end, révèle le quotidien Libération. Placé en garde à vue au commissariat de Pikine, il est poursuivi pour une gestion opaque des biens d’un défunt diamantaire, Demba Boubou, avec la complicité présumée de sa cousine, Aïssatou Ngaido.



Selon Libération, feu Demba Boubou, riche opérateur dans l’industrie du diamant, avait confié à Habibou Thimbo la gestion de ses biens immobiliers. Mais les choses ont pris une tournure inattendue après le décès du diamantaire. Le maire et sa cousine auraient accusé l’épouse du défunt de produire un faux certificat de mariage afin de s’approprier les biens. Une tentative qui s’est avérée vaine : l’épouse du défunt disposait non seulement d’un certificat authentique, mais également d’un mandat signé par tous les ayants droit du défunt.



Le plus troublant est que le duo avait prétendu que les immeubles en question étaient inoccupés ou inutilisables. Or, en réalité, ces propriétés continuaient à générer des revenus locatifs conséquents, que Habibou Thimbo aurait perçus pendant plusieurs années, à l’insu des héritiers légitimes.



Un dossier longtemps étouffé



L’affaire avait d’abord été classée sous forme de renseignement judiciaire, probablement en raison des liens familiaux entre Habibou Thimbo et l’ancien président Macky Sall. Mais l’arrivée du nouveau procureur de Pikine-Guédiawaye, Saliou Dicko, a changé la donne. Ce dernier a ordonné la reprise des investigations, entraînant l’arrestation et la conduite des mis en cause au parquet.



Actuellement en retour de parquet, Habibou Thimbo et Aïssatou Ngaido font face à des accusations graves, qui pourraient marquer la fin de l’omerta sur cette affaire. Pendant ce temps, les héritiers du défunt Demba Boubou espèrent enfin récupérer ce qui leur revient de droit.















































































dakaractu