Maintien de l'ordre : l'armée Sénégalaise désormais apte à appuyer la police et la gendarmerie.

Lors des évènements de Mars 2021, beaucoup s'était étonné du fait, que malgré l'ordre à elle donné, l'armée était timidement et même tardivement sortie en renfort de la police et de la gendarmerie. La raison toute simple est que certains officiers haut gradés de l'armée, avaient estimé que l'armée n'était pas équipée pour participer à un quelconque maintien de l'ordre. Le risque était donc grand de les voir tirer à balle réelle sur leurs concitoyens. Une anomalie que l'État vient de corriger. En effet, comme nous vous l'annoncions, la Direction du matériel des l'armées, a reçu récemment du matériel lourd. Mais ce qu'on n'avait pas dit, est que c'est que l'armée sénégalaise s'est également équipée pour le maintien de l'ordre. En effet, l'armée a reçu des boucliers anti-émeute, des casques de protection des bras et des jambes.

Ainsi donc, une première pour l'armée sénégalaise qui est désormais apte à participer au maintien de l'ordre. Elle donc désormais capable de palier le déficit en ressources humaines de la police et de la gendarmerie...































































































dakaractu