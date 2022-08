Mairie de Dakar: Le salaire du capitaine Touré suspendu

Le capitaine Seydina Touré continue de subir les harcèlements du régime. Depuis qu’il a été recruté par le maire de Dakar Barthélémy Dias, il n’a pas touché son salaire. Et cela fait 5 moins maintenant. C’est le concerné lui-même qui donne l’information, ce mercredi, sur sa page Facebook. «Aujourd’hui, cela fait cinq (05) mois depuis la date de ma signature du contrat avec monsieur Barthélémy Dias, cinq mois également depuis que l’État du Sénégal a décidé de suspendre les salaires de l’ensemble des membres de son cabinet » a souligné Seydina Omar Touré, rapporte LeTémoin.



L’ancien officier de la gendarmerie, qui parle d’« acharnement », a déploré une « haine des gouvernants contre un citoyen qu’ils doivent protéger et dont ils doivent garantir la survie conformément à leur engagement constitutionnel». Il a décidé avec des sympathisants, « de mettre en place un plan d’action dans les jours à venir pour participer activement dans l’assainissement politique de notre pays ».



Interpellé sur le recrutement de Seydina Oumar Touré à la ville de Dakar, le ministre de tutelle, Oumar Guèye, avait signifié que les collectivités territoriales étant des démembrements de l’Etat, n’ont pas le droit de faire des recrutements qui ne sont pas conformes à l’organigramme type. « Car aucun inspecteur du travail ne signera le contrat de travail, aucun percepteur municipal ne procédera au paiement du salaire. Donc si vous avez un contrat et que la perception municipale ne vous paye pas, il n’y a pas de recrutement», avait-il dit. Seydina Oumar Touré continue d’être persécuté par le régime de Macky Sall. Avant l’épisode de la mairie de Dakar, l’homme radié des cadres de la Gendarmerie avait été recruté par l’IAM. Mais, après des pressions du ministère de l’Enseignement supérieur, il avait été remercié.