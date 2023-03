Mairie de Kaolack : L’Intersyndicale des Travailleurs des Collectivités Territoriales du Sénégal très en colère contre Serigne Mboup

Dans un communiqué parvenu à «L’As», Sidiya Ndiaye et Cie pensent que Serigne Mboup confond sa boutique Ccbm avec l’institution municipale. Car au moment où les travailleurs de la commune de Kaolack, àl’instar de leurs camarades des collectivités territoriales du Sénégal, se battent pour plus d’équité́ et de justice, disent-ils, l’édile de Kaolack ouvre un centre d’état-civil parallèle à celui de la mairie de Kaolack, confié à ses proches, en lieu et place d’honnêtes citoyens qui ont jusque-là̀ assuré le développement de la commune, ignorant ainsi l’importance de l’état-civil dans notre pays.



Ils rappellent que l’administration a des règles bien établies et personne n’a le droit, pour des convenances personnelles, de faire travailler du personnel occasionnel, venu de nulle part.



Ainsi l'Intersyndicale interpelle le préfet de Kaolack pour la prise de mesures conservatoires, interdisant l’accès aux documents à des personnes étrangères au service.



Au ministre des Collectivités Territoriales, l’Intersyndicale l’invite à ramener à la raison le maire, en lui rappelant les principes sacro-saints de la gestion municipale. Elle exprime toute sa solidarité́ aux travailleurs municipaux de la commune de Kaolack et leur demande de se tenir prêts pour faire face aux manœuvres du maire.



















































Igfm