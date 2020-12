Mairie de Ngor: Nébuleuse autour de 7 parcelles, le maire Amadou Gueye rafle tout

C’est à croire que Amadou Gueye, maire de Ngor, souffre d’une véritable boulimie foncière.

Dans les lotissements de la Boa situés dans la localité qu’il dirige, il s’est octroyé sept (7) parcelles à lui seul. Des accusations graves rapportées par le quotidien Les Échos et que « l’accusé » nie sans vraiment convaincre. Joint par le journal, Amadou Gueye dira: « Jusqu’au moment où je vous parle, je n’ai pas encore reçu les parcelles en question. » Une version démentie par ses contempteurs qui soufflent à nos confrères que, depuis leur coup de fil, le maire cherche à se débarrasser de ces terrains. Selon eux, le maire cherche clients pour les six attestations afin qu’aucun lien ne soit fait entre ces parcelles et lui.









































































