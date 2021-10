Mairie de Podor: Aissata Tall Sall ne se représentera pas

Rédigé par Dakarposte le Samedi 30 Octobre 2021 à 16:50

Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Me Aissata Tall Sall, a décidé de ne pas se présenter à sa propre succession pour les élections territoriales du 23 janvier 2022. Ce, après 12 années à la tête de la municipalité de Podor. A travers une déclaration parvenue à la rédaction de lesoleil.sn, Me Aissata Tall, qui dit en avoir discuté avec le président de Benno Bokk Yaakaar (Bby), Macky Sall, prône « une liste consensuelle ouverte à toutes les forces politiques en présence dans la ville ».



Nous vous proposons in extenso sa déclaration

« Après 12 ans de magistère à la tête de la commune de Podor, j’ai pris librement la décision de ne pas me représenter.

En effet suite à l’entretien que j’ai eu avec le Président Macky Sall, chef de la majorité présidentielle, j’ai exprimé le vœu que la liste de Benno Bok Yakaar de la commune de Podor soit une liste consensuelle ouverte à toutes les forces politiques en présence dans la ville. Ce qu’il a accepté.

En conséquence, j’ai décidé de m’en remettre à son libre choix pour ce qui est de la désignation de la tête de liste majoritaire devant nous conduire à la victoire.

Pour finir je voudrais exhorter l’ensemble des militants Benno Bok Yakaar de la commune de Podor à relever le défi de l’unité et de la victoire ».







Aissata Tall Sall, Maire de Podor