Mairie de Podor - Racine Sy investi candidat

À Podor, le responsable politique Lamine Ba et ses équipes ont réussi une forte mobilisation à la salle SaintMichel sous une forte canicule. Debout et par acclamation, les nombreux militants et sympathisants d'Alsar ont publiquement investi Mamadou Racine Sy comme candidat aux élections locales pour le prestigieux titre de maire de Podor. Un moment d'intense solennité d'autant que pour Lamine Ba, le Podor éclairé, le Podor du futur, le Podor émergent ne se fera qu'avec Mamadou Racine Sy comme édile de la cité. Il s'agira ainsi d'accorder plus d'emplois aux jeunes, plus de financements pour les

femmes et plus d'infrastructures structurantes pour Podor et l'ensemble du département.

Au même moment, le mouvement de Racine Sy s'est aussi déployé en banlieue dakaroise à l'occasion des 72 h de Pikine organisées par la fédération des cellules Alsar du département. Les partisans du Pdg du King Fahd Palace ont démontré une forte capacité de mobilisation à travers des activités citoyennes phares comme le nettoyage des cimetières de Pikine et Thiaroye, une séance de récitation du Saint Coran et une grande soirée récréative, en présence de Magueye Seck, premier adjoint au maire de Pikine. Le maillage du territoire national continue pour les partisans de Mamadou Racine Sy.



Makhtar Fall (Libération)