Mairie de Ziguinchor : Le Maire Djibril SONKO entendu dans l’enquête sur le présumé « scandale financier »

Le maire de Ziguinchor, Djibril SONKO, a été entendu par la Brigade de recherches de la gendarmerie dans le cadre de l’enquête ouverte sur le présumé scandale financier qui secoue la municipalité.



Cette procédure fait suite à une plainte déposée par la section locale du Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP) auprès du Procureur de la République.





Face aux pandores, Djibril SONKO aurait formellement nié toute implication directe dans cette affaire, insistant sur le fait qu’il avait pris des mesures dès qu’il en a été informé par ses services.



« Le nommé Y.M a été démis de ses fonctions puis transféré à la direction des compétences transférées, une direction moins avantageuse que la régie. Il lui a été enjoint de justifier les écarts et de rembourser les sommes manquantes », a expliqué Djibril SONKO.



Selon le maire, l’affaire concerne spécifiquement « le montant des vignettes de l’année 2024 qui n’a pas été reversé comme il se doit ».



Il a également précisé que Y.M était en poste depuis 2018, nommé par l’ancien maire Abdoulaye Baldé et maintenu sous les mandats successifs d’Ousmane SONKO et du sien. Djibril SONKO a souligné l’importance d’une enquête approfondie pour que la vérité éclate et que les responsabilités soient clairement établies.



L’enquête, confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Ziguinchor, s’annonce déjà plus vaste que prévu. Au lendemain de l’audition du maire, les enquêteurs ont effectué une descente aux Recettes Perceptions municipales (RPM). Une fouille minutieuse des données aurait permis de révéler des irrégularités supplémentaires, distinctes de celles qui avaient initialement déclenché l’enquête.



« La montagne risque de ne pas accoucher d’une souris », a confié une source proche du dossier au groupe Médias du Sud (GMS), suggérant que l’affaire pourrait prendre une ampleur significative.



Par ailleurs, Amadou Tom MBODJI, à l’origine des révélations sur ce présumé scandale, est également attendu dans les prochains jours à la section de recherche de Ziguinchor. D’autres personnalités, y compris le présumé auteur de l’affaire, devraient être entendues.



Le service de communication de la mairie de Ziguinchor, pour sa part, minimise ces faits, les qualifiant de « manquement de quelques millions« .



Pour rappel, la section locale du FRAPP à Ziguinchor avait saisi officiellement le Procureur de la République près le tribunal de grande instance le 12 mai dernier, suite aux révélations de ce présumé scandale financier.



















































walf