Makhtar Diop reçu par le président Bassirou Diomaye Faye

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu aujourd’hui le directeur général de la Société Financière Internationale (IFC), Makhtar Diop, au Palais de la République.



Il a fait part au Chef de l’État des avancées et des perspectives du programme de l’IFC, qui prévoit de doubler son niveau d’engagement au Sénégal.



Les discussions ont également porté sur les programmes prioritaires visant à stimuler la croissance économique et à renforcer des secteurs clés tels que l’agriculture, l’industrie, la santé et le numérique.