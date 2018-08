Malade, le Pr Abdelaziz Bouteflika évacué en Suisse

Dakarposte a appris qu'aucun détail n’a été communiqué, notamment sur la durée du séjour présidentiel en Suisse ou sur l’hôpital où auront lieu les contrôles médicaux.



Hospitalisé 80 jours à Paris en 2013 après son AVC, M. Bouteflika s’est depuis rendu plusieurs fois à l’étranger pour des " contrôles médicaux périodiques", à Paris, Grenoble (sud-est de la France) ou Genève.



En prévision de l’élection présidentielle en avril 2019, son camp multiplie les appels à un 5e mandat de M. Bouteflika qui dirige l’Algérie depuis 1999. Si le chef de l’Etat n’a pas fait part de ses intentions, de nombreux observateurs estiment sa candidature hautement probable.



La santé du président algérien fait l’objet de multiples spéculations dans son pays. L’AVC dont il a été victime a affecté sa mobilité et son élocution. Ses apparitions -en fauteuil roulant- sont rares et il ne s’exprime plus en public.



M. Bouteflika a participé à deux événements publics, en avril et en mai derniers. Il est également apparu à la télévision nationale, le 5 juillet, jour de la fête nationale algérienne, à l’occasion d’un dépôt de gerbe à la mémoire des " martyrs" de la guerre d’indépendance.



Par ailleurs, il a rencontré en avril le président du gouvernement espagnol Mariano Rajoy, en visite à Alger et le président turc Recep Tayyip Erdogan le mois précédent.