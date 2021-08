Malades du Covid-19 : Se faire soigner est un véritable luxe, dans le privé

Tomber malade, au Sénégal, et vouloir se faire soigner dans le privé, est voué à l'échec, si vous n'avez pas les moyens.



Et en ces temps de pandémie, où les hôpitaux sont pleins à craquer, surchargés et déficients, il n'est pas donné à la personne lambda, d'aller se faire consulter dans le privé. Il faut avoir un compte bien rempli pour être pris en charge dans le privé.









Sur une facture faramineuse d'une clinique de la place, le montant total d'une prise en charge d'un malade de la Covid-19 s'élève à plus de 4 millions de francs Cfa.



Ainsi, un séjour de huit jours en urgence réanimation est facturé à 600 000 F Cfa, soit 75 000 par jour.



L'oxygène est facturé à 2 400 000 F Cfa les huit jours et les analyses sont à 150 000 F. Les médicaments à 600 000 F et les cinq visites du médecin-réanimateur sont à 110 000 F. Les trois visites du cardiologue sont à 66 000 F et les cinq visites du médecin généraliste à 75 000 F.



Ceci démontre que se faire soigner dans le privé demeure un luxe que certaines personnes ne peuvent pas se permettre.



Pour les personnes à faibles revenus, il faut s'armer de patience et de courage pour aller faire la queue vers le public.