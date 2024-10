Malaise chez les libéraux de Kolda : Plusieurs responsables démissionnent

Depuis quelques jours, le Pds se trouve dans un profond malaise avec les départs annoncés de plusieurs de ses militants. Le premier libéral a démissionné de cette formation politique est le Sg de la section communale de Kolda, Tidiane Tamba. A moins d’une semaine, Tidiane Tamba vient d’être suivi par le Sg de la section communale du Pds de Médina El-Hadji, par ailleurs Président des cadres de la fédération départementale de Kolda, et le secrétaire général national adjoint des affaires électorales et juridiques du Pds, Cheikh Oumar Baldé.



Toutes ces démissions sont les conséquences de la nouvelle alliance créée entre le Pds et l’Apr en perspective des législatives du 17 novembre. Pour Tidiane Tamba, «le bourreau d’hier, en l’occurrence Macky Sall, est devenu l’ami de la victime» à travers une structure politique ne cadrant pas avec ses convictions politiques. Pour le sieur Baldé, son geste s’explique par le fait que lui et les militants du Pds se sont «battus depuis des années, tant au niveau départemental que national contre le régime d’oppression et de mal gouvernance du Président Sall».



Aussi, son départ du Pds trouve son origine dans le fait d’avoir «subi toutes sortes d’humiliations pendant ces 12 dernières années» avec la condamnation de leur frère de parti Karim Wade et de «son exil forcé au Qatar».





















































Walf