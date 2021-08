Malaise dans le secteur de la santé : Les Médecins-pharmaciens, chirurgiens-dentistes en grève

Le collectif des médecins pharmaciens, chirurgiens-dentistes en spécialisation du Sénégal (Comes) compte observer une cessation de toutes ses activités de consultations astreintes, gardes, urgences de 48 h renouvelables les 23 et 24 août 2021.



À travers ce mouvement d'humeur, le collectif dénonce "les retards de payement des bourses de spécialité, la réticence du ministère de la Santé et de l'action sociale à s'engager dans un large chantier de réformes visant à améliorer le quotidien des spécialistes sur l'ensemble du territoire sénégalais", note le communiqué parvenu à Seneweb.



Aussi, le Comes déplore l'attitude des autorités qui consiste à repousser les échéances de la réalisation de ses promesses à des délais indéterminés.