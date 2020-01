Malal Talla alias "Fou Malade" également arrêté

Dakarposte, qui suit de très ce qu'il est convenu d'appeler du collectif "Nio Lank" vous fil encore la der des ders!

L'autre pièce maitresse du mouvement "Y'en à marre" , en l'occurence Malal Talla plus connu sous le sobriquet de Fou Malade a été également arrêté.

Et, des informations recoupées, il ressort que lui comme Thiat et d'autres membres de Nio Lank se sont spontanément rassemblés cet midi du samedi devant la boutique "City Sport" sise à un jet de pierre de Score Sahm. C'était pour disent-ils distribuer des flyers entre autres effigies de propagande dénonçant la hausse du prix de l'électricité. Du coup, ils ont priés de vider les lieux par les employés des établissements de commerce implantés aux alentours de Score Sahm. Les nerfs deviennent tendus. Les limiers, qui veillaient au grain, aux fins d'éviter d'éventuels troubles à l'ordre public, sont vites intervenus.

Ils ont été sommés de présenter leur autorisation de se rassembler. N'en disposant pas, certains d'entre eux sont mis au gnouf. Parmi eux, Fou Malade, Thiat pour ne citer qu'eux...