Malgré la défaite de BBY dans la capitale du rail : Thiès serait toujours la chasse gardée du président Idrissa Seck !

Le leader de Rewmi aurait-il perdu de son mythe et de sa popularité, à Thiès, suite à ses retrouvailles avec le président Macky Sall ?

La question préoccupe beaucoup, suite à la défaite de Idrissa Seck et ses alliés de la mouvance présidentielle aux élections locales du 23 janvier dernier face à la coalition Yewwi Askan Wi qui a remporté les trois communes Est, Ouest et Nord ainsi que la Ville. Au cours d’une récente sortie, les jeunes du parti Rewmi, dressant un bilan de ces élections locales, en vue de dégager des perspectives pour les prochaines législatives, ont listé plusieurs facteurs cumulés pouvant expliquer la contreperformance de la coalition « Mburu ak Soow ».

Entre autres, la « campagne de diabolisation sur l’homosexualité dirigée contre la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) », la « manipulation des militants », les « guerres d’égo et de positionnement », la « mauvaise foi », l’« immaturité politique de certains leaders de BBY », entre autres.

Selon Cheikh Gaye et ses camarades, « ces leaders ont plombé tous les efforts consentis par les jeunes, sans compter les listes parallèles ». Ils invitent donc le président Macky Sall à « sanctionner politiquement les leaders qui avaient croisé les bras lors de la campagne électorale » ainsi que « les détenteurs de listes parallèles ».

Ils s’offusquent surtout du fait que « notre leader, Idrissa Seck, traité de tous les noms d’oiseaux, soit victime de sa générosité politique et de son patriotisme qui font de lui un éternel incompris ».

Malgré cela, assurent-ils, « le président de Rewmi est droit dans ses bottes, il met en avant les intérêts de la Nation au détriment souvent de ceux de son parti ».

« Pour n’avoir pas vu le bulletin orange, je n’ai pas voté pour Idrissa Seck »

Dans plusieurs quartiers populaires de la ville rebelle, notamment Hersent, Sampathé, Cité-Lamy, Médina Fall, entre autres, une bonne partie de la population, qui craignait que la ville aux deux-gares-reste ne soit plus la « chasse gardée » du Président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), dédouane l’ancien Premier ministre par rapport à la défaite subie par la majorité présidentielle aux locales.

Selon nos interlocuteurs, « étant donné que Idrissa Seck n’était pas candidat, donc n’était pas sur les affiches, certains des électeurs n’ont pas jugé utile d’aller accomplir leur devoir civique, leur leader n’étant pas sur les bulletins. Certains votants ont choisi d’autres listes parce que Idrissa Seck n’avait rien demandé, d’autres, par méconnaissance, n’ont pas finalement pu voter pour le Président du Cese du fait tout simplement qu’ils ont cherché en vain le ‘’fameux bulletin orange ».

Une manière donc de dire, selon un observateur de la scène politique, qu’« ils restent attachés à la personne d’Idrissa Seck dont le quotient affectif semble rester intact à Thiès ».

De nombreuses frustrations ont miné le parti Rewmi

De source proche de son entourage immédiat, « la ville de Thiès demeure la base affective du concepteur des célèbres ‘’Marches bleues’’ qui ont abouti à la victoire de Me Abdoulaye Wade, en 2000 ». En tout état de cause, dans plusieurs quartiers de la ville, il est facile de s’apercevoir de « l’engagement, plus que jamais, des populations à ses cotés, qui se disent toujours prêtes à l’accueillir en ‘’héros’’ dans ses moindres déplacements ».

Selon Daour Ndiaye, analyste politique, « l’ancien Premier ministre a toujours la cote dans sa ville natale, auprès des citoyennes et citoyens de la ville de refus », mais, remarque-t-il, « la seule équation réside dans le choix porté sur son poulain, le ministre de l’Économie numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diattara, comme candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar pour la mairie de la ville de Thiès aux élections locales. Il y a eu des grincements de dents au niveau de la base qui a pensé que ce choix était loin d’être une demande sociale ».

Et d’ajouter : « le fait que les trois communes Est, Ouest et Nord, en plus de la ville de Thiès, lui soient revenues de droit, avait placé le parti du président du Conseil économique social et environnemental (Cese) dans une très mauvaise passe. Du coup, la mouvance présidentielle s’est retrouvée en mille morceaux, presque en lambeaux. Non seulement le choix porté sur Yankhoba Diattara pour diriger la liste de Benno dans la ville a été très contesté dans les rangs de la coalition présidentielle, mais aussi et surtout de hauts responsables de Rewmi, se sentant réduits à de simples spectateurs, sont montés au créneau pour dénoncer la reconduction du maire sortant de Thiès-Nord, Lamine Diallo, ainsi que le choix porté, à l’Ouest, sur la dame Bineta Basse au détriment d’Alioune Sow, et à l’Est, sur Saër Mangane pour succéder à Pape Bassirou Diop ».

. C’est donc un secret de polichinelle qu’au cours de ces locales, la famille politique d’Idrissa Seck, à Thiès, était fragmentée en plusieurs camps qui ne se font pas fait de cadeau en s’affrontant mutuellement.

Du coup, Idrissa Seck a beaucoup peiné à calmer les ardeurs de ses militants en colère. En plus de ces nombreuses frustrations qui ont miné le parti Rewmi, les alliés de Benno Bokk Yakaar (BBY) reprochaient au président du Cese d’avoir fait la part belle à son parti.

Last but not least, beaucoup de militants de base de Benno ont décrié, lors de la campagne électorale, un « manque de cohérence » dans la démarche de beaucoup de grands responsables de la mouvance présidentielle qui, « bizarrement », étaient presque aux abonnés absents .

Et de se désoler : « durant la période de campagne, personne ne les a vus mouiller le maillot. Excepté quelques ‘’sorties tape-à-l’œil’’, ils s’étaient tous terrés dans leurs hôtels d’accueil, tournant le dos aux masses populaires

Des responsables politiques avaient alerté Macky Sall et Idrissa Seck sur les menaces de votes-sanctions qui guettaient Benno à Thiès

La publication des listes de candidats avait, pour ainsi dire, installé le malaise, une vague de contestations, de colère dans les rangs du parti Rewmi. L’on peut citer en exemple la non-reconduction des 18 coordonnateurs des centres de vote de Thiès Ouest, qui avait irrité nombre de non-investis dont le responsable des jeunes du centre Malick Kaïré Diaw, lieu de vote du leader de Rewmi, Idrissa Seck. Youssoupha Ndiaye, alors conseiller municipal, responsable des jeunes de Rewmi à Thiès-Ouest, avait indexé des « manœuvres » pour écarter certains responsables.

Selon lui, « tout militant ou responsable qui n’est pas avec Diattara est voué aux gémonies et cette politique d’exclusion risque de faire perdre Idrissa Seck qui a toujours gagné à Thiès ».

Aussi bien du côté de l’Apr et des alliés qu’au sein de la famille politique d’Idrissa Seck, des leaders politiques avaient alerté Macky Sall et le président du Cese sur les menaces de votes-sanctions qui guettaient la coalition Benno Bokk Yakaar à Thiès. Pour dire que Idrissa Seck ne devrait pas porter tout seul le chapeau de la défaite du camp présidentiel le 23 janvier dernier

Le Témoin