Mali: 50 morts civils en avril dans une opération de l'armée et de militaires "étrangers" (ONU)

Une opération de soldats maliens accompagnés de "personnel militaire étranger" a fait au moins 50 morts civils en avril, sur un total de 96 civils tués au cours du 2ème trimestre lors d'opérations de l'armée, a indiqué mercredi la mission de l'ONU. Le 19 avril à Hombori (centre), après l’explosion d’un engin explosif improvisé au passage d’un convoi des forces maliennes, celles-ci, accompagnées "de personnel militaire étranger, ont conduit une opération militaire de ratissage dans la localité au cours de laquelle au moins 50 civils (parmi lesquels une femme et un enfant) ont été tués et plus de 500 autres arrêtés", a indiqué la Minusma dans sa note trimestrielle sur les violations des droits humains.

bur-lal/blb

© Agence France-Presse