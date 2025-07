Mali : Couvre-feu instauré dans les régions de Kayes et Dioïla

Les autorités régionales de Kayes et de Dioïla ont instauré, mardi, un couvre-feu nocturne de trente (30) jours reconductible à compter de ce mardi 1er juillet courant en raison des attaques coordonnées contre des positions dans la région de Kayes.



"Par décision du Gouverneur de la Région de Kayes, le Général de Brigade Moussa Soumaré, un couvre-feu de trente (30) jours reconductible est instauré sur toute l'étendue du territoire de la Région de Kayes, s'étendant du mardi 1er juillet au mercredi 30 juillet 2025, de 21 heures 00 à 06 heures 00", lit-on dans un communiqué consulté par Anadolu.



L'exécutif régional de Kayes précise que « la circulation des personnes et de tous les engins de transport demeure restreinte pendant cette période, à l'exception des véhicules et autres engins des services des Forces de Défense et de Sécurité, des ambulances munies d'un ordre de mission ».



Dans la foulée, le gouverneur de la région de Dioïla dans le sud du pays, a aussi décidé d'instaurer un couvre-feu de 30 jours à partir du mardi 1er au 30 juillet 2025 inclus, de 22 heures à 6 heures du matin.





Pour rappel, sept attaques coordonnées ont visé, tôt mardi matin, des positions de l'armée malienne dans les régions de Ségou, Nioro du Sahel et Kayes, a-t-on appris de sources concordantes.



L'armée malienne a annoncé la neutralisation de "plus de 80 terroristes" à la suite de ces attaques.































AA