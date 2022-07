Mali : Décès d’un soldat sénégalais de la Minusma suite à un accident de circulation

Un soldat sénégalais décédé et dix autres blessés. C’est le bilan d’un accident de la circulation impliquant le 10ème Détachement sénégalais (Detsen) déployé au Mali dans le cadre de la Minusma. Selon un communiqué de la Direction de l’Information et des relations publiques de l’Armée sénégalaise, le lundi 11 juillet 2022, de retour d’une mission opérationnelle à Ogossagou, au centre du Mali, un véhicule blindé de type Puma du Detsen 10 s’est accidentellement renversé sur le bas-côté de la route, vers 7h15, aux alentours de la localité de Ficko située à une vingtaine de kilomètres de Sevaré, occasionnant un mort, le soldat de 1 ère classe Kandji Sadio et 10 blessés, dont un grave.



La Dirpa souligne, qu’après les secours et soins d’urgence, le blessé grave a été immédiatement évacué par hélicoptère à l’hôpital de niveau 2 du secteur de Mopti. Les neuf autres blessés ont déjà rejoint leur unité et sont mis en observation à l’hôpital de niveau 1 du Detsen 10.



« Les Armées présentent leurs condoléances les plus attristées et expriment toute leur compassion à la famille éplorée. La Minusma rendra les honneurs militaires au défunt à Bamako le 15 juillet. Le transfert de la dépouille à Dakar est prévu le 18 juillet » lit-on dans le document de la Dirpa. Le 10ème Détachement sénégalais, fort d’un effectif de 850 militaires, est déployé au Mali depuis février 2021.





















































Le Soleil