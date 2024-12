Mali : HRW accuse l'armée et le groupe Wagner d'abus contre des civils

Les forces armées maliennes et le groupe Wagner, soutenu par la Russie, ont délibérément tué au moins 32 civils, dont sept lors d'une attaque de drone, en ont kidnappé quatre autres et ont brûlé au moins 100 maisons dans des villes et villages du centre et du nord du Mali depuis le mois de mai, a déclaré l'organisation de défense des droits de l'homme.



Human Rights Watch a également accusé les groupes djihadistes de la région d'avoir exécuté sommairement au moins 47 civils et déplacé des milliers de personnes depuis juin. Les groupes ont brûlé des milliers de maisons et pillé le bétail, qui est essentiel à la survie des communautés nomades de la région.



"L'armée malienne, le groupe Wagner et les groupes armés islamistes ont pris pour cible les civils et leurs biens, en violation des lois de la guerre", a déclaré Ilaria Allegrozzi, chercheuse principale sur le Sahel à Human Rights Watch, dans le rapport.



Le Mali, tout comme ses voisins le Burkina Faso et le Niger, lutte depuis plus d'une décennie contre une insurrection menée par des groupes djihadistes, dont certains sont alliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique. À la suite de coups d'État militaires dans ces trois pays ces dernières années, les juntes au pouvoir ont expulsé les forces françaises et se sont tournées vers les unités mercenaires russes pour obtenir une assistance en matière de sécurité.



Wagner est présent au Mali depuis la fin de 2021 à la suite d'un coup d'État militaire, remplaçant les troupes françaises et les forces internationales de maintien de la paix pour aider à lutter contre les militants. Dans le même temps, le groupe de mercenaires a été accusé d'aider à mener des raids et des frappes de drones qui ont tué des civils.



En décembre de l'année dernière, les Nations unies ont mis fin à leur mission de maintien de la paix au Mali, connue sous le nom de MINUSMA, qui durait depuis dix ans, à la demande du gouvernement, qui estimait que la force n'était pas suffisante pour répondre à l'insurrection.



"Depuis que la MINUSMA a quitté le Mali il y a un an, il a été extrêmement difficile d'obtenir des informations complètes sur les abus, et nous sommes profondément préoccupés par le fait que la situation est encore pire que ce qui a été rapporté", a déclaré M. Allegrozzi.