Mali : Issa Kaou Ndjim placé sous mandat de dépôt.

Arrêté mardi dernier pour « comportement subversif via les réseaux sociaux », le quatrième vice-président du Conseil national de transition malien a été placé sous mandat de dépôt ce jeudi 28 octobre.



Issa Kaou Djim a été inculpé pour flagrant délit de déstabilisation, rapporte le site malien abamako.com visité à Dakaractu. Ce membre influent du CNT qui fait office de parlement de la transition n’a pas pu être sauvé par son immunité.



Selon son avocat Me Kassoum Tapo, ancien ministre de la Justice sous Ibrahim Boubacar Keïta, la justice estime pouvoir poursuivre son client.



Des informations émanant des médias locaux font état de sa comparution ce vendredi, devant un tribunal à Bamako.



Soutien assumé du Colonel Assimi Goita alors que ce dernier était vice-président de la transition, Issa Kaou Ndjim n’est cependant pas en odeur de sainteté avec l’actuel premier ministre, Choguel Maïga.



C’est pour avoir critiqué le choix du gouvernement d’expulser le représentant de la Cedeao que l’ancien coordonnateur de la CMAS de l’Imam Dicko a eu maille à partir avec la justice. L’homme à la trajectoire politique singulière ne mâche pas ses mots et aurait même déclaré que Choguel Maïga est une vieille connaissance de Hamidou Boly lorsqu’il était de l’autre côté de la rive, c’est-à-dire opposé à la junte...