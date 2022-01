Mali – La France derrière les sanctions de la Cedeao contre la junte de Goïta ?

`Nombreux sont les intellectuels et acteurs de la société civile qui n’approuvent guère les sanctions infligées par la Cedeao et l’Uemoa contre le gouvernement malien. En effet, en décidant de la fermeture des frontières terrestres et aériennes de ce pays, les pays de la sous-région entendent asphyxier économiquement le Mali afin d’obliger la junte militaire au pouvoir, sous la direction d’Hakimi Goïta à accélérer le processus de transition.

Quel rôle a joué la France dans cette décision sous-régionale ? En tout cas le président Macron s’est fendu d’une déclaration dans laquelle il soutient sans réserve les décisions de la Cedeao. Une attitude que certains assimilent comme une manière pour Macron de se tirer une balle dans le pied.

Car, la France est très présente militairement au Mali avec les forces de l’opération Barkhane qui prétendent aider à la lutte contre le terrorisme. Or, les troupes françaises ont besoin d’être ravitaillées en carburant et en nourriture, ce qui ne peut passer que par le Sénégal, la Guinée et la Côte d’Ivoire. Si ces pays frontaliers ferment leurs frontières, le Mali court droit vers un manque de provisions car ses importations passent forcément par ces pays car il n’a pas de débouché maritime.

C’est donc dire que Macron va aussi asphyxier ses propres troupes. Alors, macron, un con ? Les internautes ne sont pas loin de le penser.









Mamadou Ndiaye, journaliste d'investigations, Dirpub dakarposte.com

call: 775510747