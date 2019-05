Mali : La liste des membres du nouveau Gouvernement

1. Premier ministre, Chef du Gouvernement, ministre de l’Economie et des Finances :

Docteur Boubou CISSE



2. Ministre de la Santé et des Affaires sociales :

Monsieur Michel Hamala SIDIBE



3. Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux :

Monsieur Malick COULIBALY



4. Ministre de la Défense et des anciens Combattants :

Général de Division Ibrahim Dahirou DEMBELE



5. Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation :

Monsieur Boubacar Alpha BAH



6. Ministre de la Sécurité et de la Protection civile :

Général de Division Salif TRAORE



7. Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale :

Monsieur Tiébilé DRAME



8. Ministre de l’Intégration africaine :

Maître Baber GANO



9. Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté :

Monsieur Hamadou KONATE



10. Ministre de la Cohésion sociale, de la Paix et de la Réconciliation nationale :

Monsieur Lassine BOUARE



11. Ministre de l’Industrie et du Commerce :

Monsieur Mohamed AG ERLAF



12. Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Population :

Monsieur Adama Tiémoko DIARRA



13. Ministre du Dialogue social, du Travail et de la Fonction publique :

Monsieur Oumar Hamadoun DICKO



14. Ministre des Infrastructures et de l’Equipement :

Madame TRAORE Seynabou DIOP



15. Ministre de l’Energie et de l’Eau :

Monsieur Sambou WAGUE



16. Ministre des Transports et de la Mobilité urbaine :

Monsieur Ibrahima Abdoul LY



17. Ministre de la Culture :

Madame N’DIAYE Ramatoulaye DIALLO



18. Ministre des Mines et du Pétrole :

Madame LELENTA Hawa Baba BAH



19. Ministre de la Communication, chargé des Relations avec les Institutions, Porte-parole du Gouvernement :

Monsieur Yaya SANGARE



20. Ministre de l’Economie numérique et de la Prospective :

Madame Kamissa CAMARA



21. Ministre de la Promotion de l’Investissement privé, des Petites et Moyennes Entreprises et de l’Entreprenariat national :

Madame Safia BOLY



22. Ministre chargé des Réformes institutionnelles et des Relations avec la Société civile :

Monsieur Amadou THIAM



23. Ministre des Maliens de l’Extérieur :

Monsieur Amadou KOITA



24. Ministre des Affaires religieuses et du Culte :

Monsieur Thierno Amadou Omar Hass DIALLO



25. Ministre de l’Agriculture :

Monsieur Moulaye Ahmed BOUBACAR



26. Ministre de la Jeunesse et des Sports :

Monsieur Arouna Modibo TOURE



27. Ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable :

Monsieur Housseini Amion GUINDO



28. Ministre de l’Education nationale :

Docteur Témoré TIOULENTA



29. Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique :

Professeur Mahamadou FAMANTA



30. Ministre de l’Elevage et de la Pêche :

Docteur KANÉ Rokia MAGUIRAGA



31. Ministre de l’Artisanat et du Tourisme :

Madame Nina WALET INTALLOU



32. Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille :

Docteur DIAKITE Aïssata Kassa TRAORE



33. Ministre des Domaines et des Affaires foncières :

Monsieur Alioune Badara BERTHE



34. Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Logement social :

Monsieur Hama Ould Sidi Mohamed ARBI



35. Ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle :

Maître Jean Claude SIDIBE



36. Ministre délégué auprès du Premier ministre, Chef du Gouvernement, ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget :

Madame BARRY Aoua SYLLA



37. Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Education nationale, chargé de la Promotion et de l’Intégration de l’Enseignement bilingue :

Monsieur Moussa Boubacar BAH



38. Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Agriculture, chargé de l’Aménagement et de l’Equipement rural :

Monsieur Adama SANGARE



Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel.



Bamako, le



Le Président de la République,



Ibrahim Boubacar KEITA



Le Premier ministre, et ministre de l économie



Docteur Boubou CISSE













