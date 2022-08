Mali : Le bilan de l’attaque de Tessit s’alourdit en passant de 17 à 42 soldats tués !

Comme l’annonçait le communiqué de l’armée malienne ce lundi, le bilan de l’attaque djihadiste de Tessit, située du côté malien de la zone des trois frontières entre le Mali, le Burkina et le Niger et qui était de 17 soldats et 4 civils tués, pouvait bien évidemment évoluer.



Les unités des FaMa, dans leur mission de protection des populations dans ce théâtre d’opérations, ont malheureusement vu le nombre de morts de leurs soldats passer de 17 à 42 ce 09 août 2022.



Ces pertes en vie humaines dépassent celles de l’attaque en mars contre le camp militaire de Mondora qui faisait état de 27 soldats tués même si, 47 terroristes ont été neutralisés. Considérée comme l’attaque la plus meurtrière contre les forces maliennes, celle de mars vient alors d’être dépassée par ce bilan de l’attaque de Tessit. Cette longue liste qui suit, relaye les noms des 42 soldats qui ont rendu l’âme dans ce théâtre d’opérations en faisant face à la furie de Djihadistes lourdement armés.