Mali – Le président IBK libre et "exilé" vers le Sénégal par la junte au pouvoir

Sous la pression de la communauté internationale, les militaires qui ont pris le pouvoir à Bamako ont décidé de faire un geste humanitaire en faveur du président déchu, Ibranim Boubacar Keita. Selon les sources de dakarposte –qui ne se trompent presque jamais, le désormais ancien président malien est en route vers notre pays après sa sortie d’hôpital. IBK avait en effet été hospitalisé sans une clinique de la capitale malienne après qu’il a été victime d’un malaise suite à une «ischémie transitoire». Libéré par les militaires après sa sortie de clinique, les militaires du CNSP (Conseil national pour le salut du peuple) ont pris la décision de l’exiler vers Dakar afin de se conformer –quelque peu- aux désirs de la CEDEAO qui a exigé sa libération et la sauvegarde de sa vie, celle de sa famille et de ses proches.

Dakarposte avait d’ailleurs annoncé cette éventualité il y a quelques jours et l’info est aujourd’hui avérée. Nous y reviendrons.