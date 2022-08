Mali – Les 49 militaires ivoiriens arrêtés seront libérés grâce à la médiation du Président Macky Sall

Le voyage de Macky Sall au Mali a été fructueux, pour dire le moins. La cause? Non seulement, il a pu obtenir un tête-à-tête avec le président de la junte, Assimi Goïta au cours duquel ils ont parlé de la transition mais, en plus, il revient à dakarposte, que celui qui tient les manettes du pouvoir exécutif au Sénégal a, par on ne sait quelle alchimie, obtenu la libération des 49 militaires ivoiriens. Qui, pour la gouverne de ceux qui l'ignorent encoren avaient été arrêtés au Mali accusés d’être des mercenaires.

Les autorités ivoiriennes avaient pourtant entrepris des négociations pour les faire libérer et avaient obtenu des promesses des autorités maliennes qui, du bout des lèvres avaient promis que les négociations pourraient être longues et pourraient durer trois mois.

Mais avec la visite du Président Macky Sall et son entretien avec Assimi Goïta, les choses vont s’accélérer car ces militaires seront libérés incessamment et pourront rentrer dans leur pays. Parole de dakarposte.

Le leadership de Macky Sall dans la sous-région et en Afrique est donc en train de s’affirmer de plus en plus.





