Mali : Macky Sall salue la levée de l’embargo économique, commercial et financier

Félicitations au Président Umaro Sissoco Embaló, élu Président en exercice de la #CEDEAO . Je salue la levée de l’embargo économique, commercial et financier contre le Mali, pour accompagner les efforts de la Transition en cours.





Levée de l’embargo



Le Mali va pouvoir souffler : les dirigeants ouest-africains ont levé dimanche à Accra les sanctions commerciales et financières qui étouffaient depuis janvier ce pays plongé dans une grave crise politique et sécuritaire.



Mali



Le Mali, pays enclavé au cœur du Sahel, a été le théâtre de deux coups d’État militaires en août 2020 et en mai 2021. La crise politique va de pair avec une grave crise sécuritaire en cours depuis 2012 et le déclenchement d’insurrections indépendantiste et jihadiste dans le Nord.