Mali : TV5 Monde suspendue pour « manque d’impartialité »

Le 13 mai 2025, la HAC du Mali a décrété l’interdiction de diffusion de la chaîne francophone TV5 Monde sur tout le territoire national, et ce, « jusqu’à nouvel ordre ». Cette décision a été prise après la diffusion, le 3 mai, d’un reportage dédié à une protestation de l’opposition qui s’oppose à l’interdiction des partis politiques.



Dans un courrier du 9 mai, la HAC reproche à la chaîne son « manque d’impartialité » dans sa couverture médiatique, critiquant le reportage pour avoir uniquement diffusé les points de vue des adversaires au pouvoir. Elle critique aussi des « déclarations diffamatoires » visant les forces de sécurité.





Cette dernière pause fait partie d’une série de mesures restrictives ciblant les médias internationaux qui exercent au Mali. En septembre 2024, TV5 Monde avait déjà subi une suspension de trois mois. D’autres organes de presse français tels que France 24 et Radio France Internationale (RFI) se voient aussi interdire la diffusion sur le territoire.



La situation des médias au Mali continue de se dégrader. Selon le classement 2025 de Reporters sans frontières (RSF), le pays a chuté de la 114e à la 119e place sur 180 en matière de liberté de la presse. RSF alerte sur les pressions croissantes exercées sur les journalistes, les arrestations arbitraires et l’autocensure.















































walf