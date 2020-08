Mali: l’Union européenne condamne «la tentative de coup d’Etat» en cours

Au Mali, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta et son Premier ministre ont été arrêtés par des militaires en révolte ce mardi 18 août 2020. Une «tentative de coup d’État en coursau Mali» à laquelle a réagi L’Union européenne.



Suite à l’arrestation du président malien Ibrahim Boubacar Keïta et le Premier ministre , un chef de la mutinerie a confié que le président et le Premier ministre sont sous leur contrôle. « Nous les avons arrêtés chez lui » (au domicile du chef de l’Etat) », a confirmé ce militaire ayant requis l’anonymat.



Un renversement du gouvernement qui inquiète la communauté internationale. A la suite de l’Union Africaine qui « condamne énergiquement » l’arrestation du président malien, le chef de la diplomatie de l’Union européenne, Josep Borrell a condamné «la tentative de coup d’État en cours au Mali», par des militaires en révolte.



« L’Union européenne condamne la tentative de coup d’Etat en cours au Mali et rejette tout changement anti-constitutionnel. Ceci ne peut en aucun cas être une réponse à la profonde crise socio-politique qui frappe le Mali depuis plusieurs mois », a affirmé Josep Borrell, dans un communiqué publié par ses services.