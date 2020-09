Mali: l’ancien président Ibrahim Boubacar Keita victime d’un AVC

Selon plusieurs sources, IBK, libéré jeudi dernier par les militaires putschistes après l’avoir arrêté lors du coup d’Etat du 18 août, a été conduit dans une clinique pour raison médicale. Les sources déclarent que l’état de Keita, 75 ans, n’était pas immédiatement connu. On ne sait pas s’il serait emmené à l’étranger pour se faire soigner.



Dakarposte a appris de Jeune Afrique qu'IBK est victime d'AVC.



Le coup d’Etat du mois dernier a mis fin à plusieurs mois de manifestations de la population malienne qui réclamait la démission du président et dénonçait la corruption généralisée dans le pays. A la suite du putsch qui a eu lieu après une mutinerie dans un camp de Kati, IBK a annoncé sa démission et les militaires qui ont pris le pouvoir ont appelé à une transition rapide. Les tractations sont toujours en cours deux semaines plus tard.