Mali : l'imam Dicko appelle à de nouvelles manifestations

Au Mali, l'opposition appelle à de nouvelles manifestations dès ce mardi dans les rues de Bamako. C'est l'imam Mahmoud Dicko, la figure des opposants au régime d'IBK, qui a lancé dimanche cet appel au rassemblement.



Le dignitaire religieux, qui avait soutenu Ibrahim Boubacar Keita en 2012, est depuis le leader du mouvement du 5 juin.



Son verbe assuré exalte à chaque apparition les frustrations des Maliens. La voix du prédicateur porte d'autant plus dans un pays à 95% musulman.



_"C’est une journée décisive. Nous allons montrer que le peuple malien est un peuple debout. Qu’on n’est pas un peuple soumis ou résigné et que nous préférons mourir en martyrs que de vivre en traîtres."

L'imam Dicko a martelé sa farouche opposition à l'actuel Premier ministre Boubou Cissé et directement attaqué la France qu'il accuse d'ingérence dans la politique malienne.



Le Mali est ébranlé par une profonde crise socio-politique depuis juin. Malgré des tentatives de médiation de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), aucune solution de sortie de crise n'a été trouvée.



Demain, Ils devraient encore être plusieurs milliers dans les rues de Bamako à manifeste.