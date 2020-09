Mali: le colonel Goita et son équipe attendus au... Ghana

Selon un rapport de RFI, la junte militaire au Mali va se rendre mardi au Ghana, pour avoir une rencontre avec les membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO). Il sera question pour le colonel Assimi Goita et ses hommes, d’écouter leur interlocuteurs et de revenir sur ce qui a été la base du putsch du 18 aout dernier, rapporte RFI.



Le même média citant une source proche de la junte, indique que les militaires ne vont pas à Accra pour affronter les chefs d’Etat, mais plutôt pour présenter les résultats des concertations de Bamako et également pour discuter et faire des propositions, quant à ce qui concerne la remise du pouvoir aux civils ou pas. Notons que la Charte sur la transition est contestée par le M5 qui accuse les militaires de vouloir s’éterniser au pouvoir.