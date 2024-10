Mali: le président de la transition, Assimi Goïta, est élevé au grade de général

Le colonel Assimi Goïta est désormais général. Le président malien de transition a été élevé en grade, décision prise ce mercredi en conseil des ministres. C’est le cas des autres colonels qui avaient mené à ses côtés le coup d’État militaire d’août 2020, et qui occupent depuis des postes clef dans les institutions de la Transition : Malick Diaw, Sadio Camara, Ismaël Wagué et Modibo Koné passent donc également de colonel à général. Plusieurs autres militaires sont également promus. Ces promotions figuraient parmi les recommandations du Dialogue national inter-Maliens organisé par ces mêmes autorités de transition et conclu en mai 2024.



















































Rfi