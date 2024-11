Mali: le procès de l'économiste Etienne Fakaba Sissoko renvoyé au 2 décembre

Au Mali, le procès d'Etienne Fakaba Sissoko est renvoyé au 2 décembre. L'économiste, condamné en mai dernier à un an de prison ferme pour « atteinte au crédit de l'État », devait comparaître ce lundi 11 novembre pour son procès en appel. Selon son entourage, les représentants de l’État ne se sont pas présentés à l'audience, d'où son renvoi au mois prochain. L'universitaire Etienne Fakaba Sissoko, qui a également été conseiller à la Présidence et à la Primature du Mali, a été arrêté en mars dernier suite à la publication d'un livre dans lequel il dénonce la « propagande » des autorités de transition. Sa défense dénonce une procédure « politique » et déplore un « acharnement ».























































































rfi