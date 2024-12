Mali : les dessous de l’enlèvement du Khalife général de Tidjanya à Nioro, Amadou Hady Tall

Amadou Hady Tall est un guide spirituel éminent, représentant influent de la prestigieuse famille omarienne, au Mali et à Nioro. Ce Khalife général a été enlevé le vendredi 27 décembre 2024, alors qu’il revenait de la Ziara du village de Kotie, situé à seulement 30 km de Nioro. Un convoi de trois véhicules, transportant le guide, a été attaqué par des terroristes à moto.



Pour immobiliser le convoi, les assaillants ont crevé les pneus à l’aide de rafales de balles, puis ont exigé de savoir où se trouvait Amadou Hady Tall. Le neveu du guide a d’abord menti en affirmant qu’il n’était pas avec lui, mais que c’était son jeune frère qui l’accompagnait. Cependant, après un court échange entre les jeunes terroristes, l’un d’eux a reçu un appel téléphonique confirmant que le véritable Amadou Hady Tall était présent dans le convoi. Ils ont alors libéré tous les autres passagers, avant de disparaître dans la nature avec le Khalife général des Tidjanya, qui a été blessé à pied gauche lors du rapt.



Pourquoi cet enlèvement par des groupes se réclamant de l’islamisme ?



Basé à Nioro du Sahel, Amadou Hady Tall incarne les valeurs de paix, de tolérance et d’unité promues par l’islam soufi. C’est un homme de dialogue et de réconciliation, reconnu pour son engagement dans la résolution des conflits et sa médiation entre les différentes communautés locales. Il plaide depuis des années pour un islam pacifique, fondé sur les principes d’harmonie sociale et de respect mutuel.



Récemment, selon des sources concordantes, Amadou Hady Tall avait été choisi pour sensibiliser la communauté peule de la région à abandonner la voie du djihadisme et s’orienter vers l’insertion professionnelle. En effet, les Peuls constituent l’ethnie majoritaire au sein des groupes terroristes opérant dans le Sahel, notamment dans les rangs du Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans (GSIM). Le Khalife, étant lui-même Peul et guide religieux influent, semblait bien placé pour mener cette mission de paix, appelant ses frères peuls à renoncer à l’idéologie violente et à s’engager dans des initiatives constructives pour la région.



Sa volonté de s’opposer aux discours extrémistes et de promouvoir une voie pacifique semble avoir coûté cher. L’enlèvement de ce guide spirituel constitue un avertissement de la part des groupes terroristes qui cherchent à éliminer toute forme de résistance à leur vision radicale de l’islam.



Qui est Amadou Hady Tall ?



Selon le témoignage de Maria Faye, un sénégalais , Amadou Hady Tall est un guide spirituel respecté, membre éminent de la famille omarienne, et un pilier de la tradition soufie en Afrique de l’Ouest, notamment au Sénégal et au Mali. Il incarne les idéaux de paix, de tolérance et d’unité, chers à l’islam soufi. Il joue un rôle clé dans le maintien des liens fraternels entre les communautés sénégalaise et malienne et est un médiateur reconnu dans les crises locales.



Son engagement pour la paix et la réconciliation dépasse les frontières. Il est régulièrement sollicité par des leaders politiques et religieux pour son expertise dans la recherche de solutions pacifiques aux conflits régionaux. Sa médiation, sa lutte pour l’unité et sa capacité à rallier les populations autour des valeurs de solidarité font de lui un acteur incontournable dans la région.



Cependant, l’enlèvement d’Amadou Hady Tall par des membres affiliés au Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans (JNIM) constitue une attaque directe contre les principes de paix et de dialogue qui sont au cœur de son action. En ciblant ce guide spirituel, les terroristes cherchent à frapper un symbole de résistance à leur idéologie violente et de semer la terreur parmi les partisans de l’islam modéré. respecté, porteur d’un message d’unité et de spiritualité, ces groupes montrent leur mépris pour les principes mêmes de justice et de dignité humaine.































































































Modibo Fofana



Mali24