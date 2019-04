Malick GUISSE, Président des jeunes de la coalition ADIANA : Thierno Lô a juste parlé de réalités tirées de son expérience gouvernementale !

Une certaine presse a titré dans sa dernière livraison : « Thierno Lô clashe les PM », ce qui n’a pas manqué de soulever l’ire des partisans de Thierno Lô. En effet, selon Malick GUISSE, Président des jeunes de la coalition ADIANA, il est grave de dénaturer les propos des gens, comment assimiler une expérience gouvernementale à un clash adressé à une quelconque personne ?

Thierno Lô n’a fait qu’analyser la fonction de PM dans un régime présidentiel où le PM ne définit pas ce qu’il est chargé de conduire. De son expérience gouvernementale le Président d’adressait directement à eux, en faisant abstraction du PM.il faut donc arrêter de « salir » d’honnêtes citoyens qui se sont sacrifiés pour leur pays, en diffusant des inepties sur eux rien que pour vendre, pour infos Thierno Lô et l’actuel PM ont d’excellentes relations, et ce ne sont pas ces niaiseries qui vont les ternir.

En sus, ils sont tous les deux conscients que le modèle « fast- Track » est la meilleure solution pour le parachèvement d’un Sénégal émergent, d’où leur engagement réitéré et sans faille aux côtés du Président Macky SALL.