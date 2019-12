Malika : Des malfaiteurs volent un véhicule du ministère de la Santé et tentent de cambrioler une pharmacie

Des hommes armés et cagoulés ont fait irruption dans la nuit de dimanche à lundi, dans une pharmacie située sur la route dénommée « Tally bou khonk » sise à Malika.

Ils sont venus à bord d’un pick-up de couleur blanche appartenant au Ministère de la Santé, volé au quartier Thierno Ndiaye et ont tenté de cambrioler la pharmacie. Les malfaiteurs ont ouvert le feu et ligoté le vigile Omar Sy avant de le bâillonner.

Alertés, les éléments du Commissariat de police de Malika, appuyés par leurs camarades de Yeumbeul n’ont pas perdu de temps pour intervenir. Dès que les voleurs ont aperçu le véhicule de police, ils ont pris la fuite. Ils ont poursuivis chasse jusqu’au niveau du quartier Thierno Ndiaye de Yeumbeul-Sud où ils ont réussi à se fondre dans la nature. Le quotidien L’As qui donne l’information, indique que le vigile Omar Sy, blessé, a été évacué dans une structure sanitaire de la place et qu’une enquête a été ouverte par les limiers de Malika.