Mamadou DIAGNE prend les rênes de la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS)

La Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS) a un nouveau président. Mamadou DIAGNE a été élu à la tête de cette organisation lors de l’assemblée générale qui s’est tenue ce week-end à Dakar. Il succède à Migui Marame NDIAYE, qui a dirigé la CJRS avec engagement au cours des dernières années.



Dans son discours d’investiture, Mamadou DIAGNE a exprimé sa gratitude envers les membres de la CJRS pour leur confiance. Il a également salué le travail accompli par son prédécesseur, Migui Marame NDIAYE, et a souligné son engagement à poursuivre les efforts pour renforcer la CJRS.





Le nouveau président a exposé les grandes lignes de son mandat, qui s’articule autour de deux axes principaux : la continuité et l’innovation. « Le mandat que j’entame aujourd’hui s’inscrit résolument dans une double dynamique : la continuité et l’innovation », a-t-il déclaré.







































Walf