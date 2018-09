Mamadou Diop Decroix : "Je m'attends toujours au pire"

Comme la photo où on voit Moustapha Niasse tenant un énorme caillou, bouillonnant de colère et défiant les forces de l'ordre d'un regard sombre, le cliché mettant en scène Mamadou Diop Decroix pris à quatre par des éléments de la police fera date. Il est parti pour symboliser la détermination de l'opposition à faire face au pouvoir de Macky Sall. Celui-ci a été prise mardi dernier, sept ans après celle-là.

Deux jours après la répression de la marche de l'opposition, Decroix revient, dans un entretien avec L'Observateur, sur les événements qui lui ont valu, avec d'autres opposants, une garde à vue de près de 24 heures.

Certes, le leader d'Aj admet que les opposants arrêtés n'ont "pas été brutalisés". Mais il déplore leur arrestation, qui constitue à ses yeux "une violation de (leur) liberté de circulation".

Une raison suffisante pour qu'il s'emporte. "Je suis énervé parce que parfois il y a des choses qui énervent, mais ça passe très vite. Ce qui s'est passé hier (mardi), c'est une catastrophe", dénonce Decroix. Qui prend date : "Cette affaire-là, ce n'est qu'un début. Ça augmentera, ça s'accroîtra et s'approfondira."