Mamadou Diouf de l’Apr cogne « Y en a marre » : « Un conglomérat de trafiquants et de faussaires… »

« Le mouvement ‘’Y en a marre’’ a usurpé l’héritage du combat démocratique de 2011-2012. En effet, les combats pour les acquis démocratique de 2011 ont été menés en grande partie par les jeunesses politiques du Ps, de l’Apr de l’Afp, de Rewmi de la Ld, du Pit etc. », rappelle d’entrée Mamadou Diouf, soulignant que, si « depuis 2012 une certaine idée véhiculée attribue une grande partie de ce combat à ‘’Y en a marre’’, c’est mal connaître les vrais acteurs de 2012 ». Aux yeux du conseiller politique du Dg de la CGIS, « ‘’Y en a marre’’ est un conglomérat de trafiquants et de faussaires et l’affaire Kilifeu et Simon le prouve à suffisance ».

Par ailleurs, abordant la hausse des denrées de première nécessité, M. Diouf considère qu’elle est essentiellement due au contexte mondial marqué par une pandémie qui a mis à genoux toutes les économies. Mais, se félicité-t-il, « le gouvernement du Président Macky Sall, conscient de sa responsabilité, a renoncer à des dizaines de milliards F Cfa de taxes pour soulager les populations ».

Quid de la coalition ‘’Yewwi Askan Wi’’ portée sur les fonts baptismaux par Khalifa Sall, Ousmane Sonko, entre autres, le jeune « apériste » parle de coalition mort-née, composée de revanchards et de putschistes coordonnée. D’ailleurs, à Guédiawaye, Mamadou Diouf est d’avis que Bby unie fera d’une bouchée tous les candidats qui s’y présenteront. Avant de plaider pour la candidature de son mentor, Abdou Khafor Touré, pour succéder au maire sortant, Racine Talla, par ailleurs Dg de la Rts.















Kritik