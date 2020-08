Mamadou Lamine DIALLO : «La Gouvernance Démocratique En Marche En Afrique De L’Ouest ! Rien Ne L’arrêtera !»

Le renversement par l’armée du Président Ibrahim Boubacar KEITA ne laisse pas indifférent la classe politique sénégalaise. Si du côté du pouvoir, on condamne le coup de force, pour les opposants, c’est une situation prévisible à cause de la gouvernance d’IBK.Pour le président du mouvement Tekki, les putschistes n’ont fait que parachever la volonté des Maliens qui contestent le président depuis la dernière présidentielle. «La gouvernance démocratique en marche en Afrique de l’Ouest ! Rien ne l’arrêtera !», s’exclame Mamadou Lamine DIALLO.



Le député fait allusion à ce qui se passe en Côte d’Ivoire, en Guinée et se qui se trame au Sénégal où la question du troisième mandat risque de faire des étincelles.













































WALFNET