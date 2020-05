Pour Mamadou Lamine Diallo de Tekki, «le président de la République a laissé le peuple à lui-même face au Coronavirus». Une autre réaction suite à l’assouplissement de l’Etat d’urgence et des nouvelles mesures édictées par l’exécutif.



«Dans ces circonstances, nous devons prendre nos responsabilités et inviter les jeunes dans les quartiers et les villages à se protéger et à veiller sur les personnes vulnérables, les retraités et les personnes du troisième âge. Les syndicats dans les entreprises doivent se mobiliser pour protéger les travailleurs», invite Mamadou Lamine Diallo.



«La loi d’habilitation donnée au président Macky Sall n’a plus aucun sens. Il faut revenir à l’ordre constitutionnel normal» clame-t-il.